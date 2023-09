Haunted Chocolatier: Barone zeigt neues Bild und Stardew-Valley-Fans sind aus dem Häuschen

Eric „ConcernedApe“ Barone wird wohl auf ewig der „Schöpfer von Stardew Valley“ sein und bleiben, aber schon lange Zeit arbeitet er auch an einem ganz neuen Spiel: Haunted Chocolatier. Jetzt präsentierte Barone seinen Fans bei Twitter einen neuen Screenshot aus dem Spiel – und Stardew-Valley-Fans sind aus dem Häuschen.

Einige Fans sind nämlich überzeugt, dass das neue Bild zu Haunted Chocolatier einen ihrer gebliebten Stardew-Valley-Charaktere zeigt. Die Szene zeigt einen alten, weißbärtigen Mann im Bett, neben ihm steht ein namenloser Begleiter. Der Raum ist von Büchern übersäht und ziemlich düster. Das Textfeld sagt: „… ich hatte gerade den schrecklichsten Traum.“

Aufgeregte Fans in der Kommentarspalte weisen darauf hin, dass der Charakter auf dem Screenshot dem geliebten Großvater aus Stardew Valley sehr ähnlich sieht. Es soll der Großvater des Stardew-Valley-Spielers sein. Von ihm erhalten SpielerInnen zu Beginn die Farm geschenkt.

Manche Fans stellen schon Theorien auf: „Okay, hört mir zu“, fordert Twitter-Nutzer Startupwithmads. „Haunted Chocolatier ist synchron mit Stardew Valley“, so die Theorie. „Opa gibt dem einen Enkel die Farm und dem anderen den Schokoladenladen“, denn er sei ein Multi-Industrie-Mogul. „Der Stardew-Valley-Charakter, den wir alle spielen, hat ein Geschwisterkind in einer anderen Stadt, das ein anderes Familienunternehmen führt.“

Eric Barone macht sich mit Haunted Chocolatier keinen Druck. Im April verriet er, dass die Arbeit ruht, weil er aktuell an Update 1.6 zu Stardew Valley arbeitet. Das bekräftigte er in den Kommentaren erneut: „Ich arbeite gerade am Update 1.6 für [Stardew Valley], ich wollte nur einen HC-Screenshot teilen“, so Barone. „Ich sitze auf einer Menge Screenshots, die ich teilen könnte, mir war einfach danach“.

Haunted Chocolatier wird mehr auf Kämpfe fokussiert sein, als es Stardew Valley war. Barone sagt, zur Anfangszeit der Entwicklung habe er viel Diablo II gespielt. Beute machen, die Statistiken nach oben gehen sehen, das würde er mögen. Stardew-Valley-SpielerInnen vielleicht nicht, doch er müsse tun, was ihm Spaß mache.

