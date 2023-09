Acquire kündigt Echtzeit-Rollenspiel Scars of Mars für 2024 an

Acquire hat Scars of Mars angekündigt, ein Echtzeit-Rollenspiel und das dritte Spiel im eigenen Portfolio an selbst veröffentlichten Spielen. Der Titel soll 2024 über Steam für den PC erscheinen.

So wird Scars of Mars via Steam beschrieben:

Scars of Mars ist ein neues Echtzeit-Rollenspiel. Während des Kampfs und der Erkundung vergeht die Zeit, daher müssen SpielerInnen in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, präzise Befehle schnell ausführen und Feinde innerhalb einer begrenzten Zeit besiegen.

Nehmt an strategischen Kämpfen teil, bei denen ihr eure Gruppe in einem 3×3-Raster steuert und in Echtzeit Entscheidungen über ihre Aktionen trefft. Stellt eine Gruppe von vier Humanoiden zusammen und übernehmt Missionen. Jeder Humanoid kann durch die Kombination verschiedener Klassen und Waffen individuell angepasst werden, was eine breite Palette an Charaktervarianten ermöglicht.

Ob ihr einen Scharfschützen bevorzugt, der aus der Ferne angreift, sich aber langsam bewegt; einen Kämpfer, der sich schnell durch Feinde schlägt; einen Berserker, der auf Nahkampf spezialisiert ist, aber über geringe Verteidigung verfügt; oder einen Heiler, der sich auf Unterstützung und Verteidigung konzentriert – ihr habt die Wahl.

Scars of Mars im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Scars of Mars, Acquire