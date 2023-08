Wenn es nach dem Sonic-Team-Chef geht, ist Pixel-Art kein brauchbarer Stil für die Zukunft

Wenn es nach „Sonic Team“-Chef und „Sonic Superstars“-Produzent Takashi Iizuka geht, stellt „Pixel Art“ keinen praktikablen Stil für die Zukunft dar.

In einem Interview mit GamesRadar sprach Iizuka über SEGAs kommenden Sonic-Ableger – Sonic Superstars. Der Titel setzt auf 2,5D-Grafiken, während frühere Einträge – die bis in die Anfangszeit der Franchise zurückreichen – Pixel Art verwendeten.

Iizukas Haltung zum Thema:

[…] wir schauen uns Pixel Art an – sie ist großartig – aber wenn wir an die Zukunft in 10 bis 20 Jahren denken, glauben wir nicht, dass sie für unsere SpielerInnen ein brauchbarer Stil oder eine brauchbare Präsentation sein wird. Und um voranzukommen und die Dinge wirklich voranzutreiben, wollten wir sicherstellen, dass wir etwas präsentieren, das wir in 10 bis 20 Jahren immer noch weiterentwickeln und für das wir neue Inhalte erstellen.