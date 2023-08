To the Moon: Bestest Memories macht das Indie-Abenteuer bei Kickstarter zum Kartenspiel

Das dürfte Fans von To the Moon freuen: Freebird Games hat eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung eines physischen Kartenspiels ins Leben gerufen, das sich dem gefeierten Indie-Abenteuer widmet – To the Moon: Bestest Memories.

Ein voller Erfolg

Dass To the Moon ziemlich beliebt ist, zeigt auch der aktuelle Status der Kampagne. Das Finanzierungsziel von umgerechnet 33.914 Euro ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bereits lange erreicht. Tatsächlich liegt der aktuelle Stand bei 119.497 Euro – nicht schlecht!

Das Spiel ist auf zwei bis fünf SpielerInnen ausgelegt und soll diese, um „die Erinnerungen ihres Lebens wetteifern lassen“. Es winken natürlich verschiedene Tiers – für etwa 17 Euro erhaltet ihr etwa eine abgespeckte Portable-Edition mit allen notwendigen Karten für Unterwegs.

38 Euro bescheren euch die Collector’s Edition mit weiteren Goodies, wie einem Artbook. Außerdem dürft ihr euch mit einer Nachricht in Just a To the Moon Series Beach Episode verewigen – die soll ja bekanntlich zum Jahresende erscheinen. Alle weiteren Tiers und Details findet ihr auf der Seite der Kickstarter-Kampagne. To the Moon: Bestest Memories soll bereits zum Dezember 2023 verfügbar werden.

