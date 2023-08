Freebird Games meldet sich mit Just a To the Moon Series Beach Episode zurück

Eine schöne Überraschung für Fans des Spiels war das im Oktober 2022: Freebird Games hatte Just a To the Moon Series Beach Episode für PCs angekündigt. Die Episode sollte um den Jahreswechsel herum bei Steam erscheinen, hieß es damals. Seitdem herrschte Funkstille.

Es wird wohl eher der Jahreswechsel 2023. Wie die Macher jetzt bekannt gaben, peilt man eine Veröffentlichung Ende 2023 an. Erfreulich: Zu dieser Meldung gibt es auch einen neuen Trailer.

Aber was ist Just a To the Moon Series Beach Episode? Die Steam-Seite sagt, dass es genau das ist, wonach es klingt. Eine Beach-Episode zu To the Moon. Die Crew der SigCorp macht sich auf in den Urlaub – für genau einen Tag, denn mehr wurde nicht bewilligt.

Ihr werdet bekannte Gesichter aus To the Moon, Finding Paradise und Impostor Factory durch ein narratives, kleines Abenteuer begleiten, das gespickt ist mit zahlreichen Minispielen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Just a To the Moon Series Beach Episode, Freebird Games