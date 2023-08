The King of Fighters XV: Najd erscheint in Kürze und Duo Lon ist der nächste DLC-Charakter

SNK hat am Wochenende bekannt gegeben, dass der DLC-Charakter Najd am 8. August in The King of Fighters XV zur Verfügung stehen wird. Darüber hinaus kündigte man mit Duo Lon bereits den nächsten Charakter an, der für Herbst geplant ist. Ein Trailer zeigt beide Charaktere.

Najd ist Teil des aktuellen Fighter Pass, der sechs DLC-Charaktere bietet. Bisher waren das Sylvie Paula Paula, Shingo Yabuki und Kim Kaphwan. Najd wird der vierte von sechs Charakteren sein. Duo Lon folgt als fünfter Charakter und im Winter gibt es den sechsten noch unbekannten Charakter.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION