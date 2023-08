SNK veröffentlicht neuen Teaser-Trailer zu Fatal Fury: City of the Wolves

Das bereits im August 2022 angekündigte, neue Fatal Fury hat im Rahmen der EVO am Wochenende einen konkreten Titel und einen neuen Teaser-Trailer erhalten.

Der bisher letzte Teil der Serie erschien mit Garou: Mark of the Wolves kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Für welche Plattformen Fatal Fury: City of the Wolves – so der offizielle Titel – erscheint, das ist nach wie vor unbekannt. Sicher aber: Rock Howard und Terry Bogard sind mit dabei.

Der neue Teaser-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK