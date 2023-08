Rave-Party mit Graffiti: Bomb Rush Cyberfunk bekommt konkreten Termin und neuen Trailer

Mit einem fetzigen Soundtrack im Trailer enthüllt Bomb Rush Cyberfunk jetzt den konkreten Veröffentlichungstermin. Das Spiel wird am 18. August 2023 für PCs und Switch erscheinen, am 1. September sollen Versionen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series folgen. Der Preis wird um die 40 Euro liegen.

In einer Welt, in der selbst ernannte Crews mit persönlichen Boostpacks ausgestattet sind, werden neue Höhen des Graffiti erreicht. Gründet eure eigene Gruppe und tanzt, malt, trickst, legt euch mit den Cops an und erhebt euren Anspruch auf die Ausbuchtungen und Hohlräume einer sich ausbreitenden Metropole in einer alternativen Zukunft, die von den musikalischen Gehirnströmen von Hideki Naganuma untermalt wird.

Wir können die Straßen mit einem unserer Crewmitglieder frei erkunden und so gute Plätze für unsere Graffitis suchen. Sobald wir uns mit den Kunstwerken einen Namen in dem Gebiet gemacht haben, können wir die örtliche Crew herausfordern. Es gibt insgesamt fünf Gebiete.

Wir können uns mit dem Skateboard, Inline Skatern oder einem BMX-Fahrrad durch die Stadt bewegen. Dabei können wir Boost Tricks nutzen, um unseren Highscore zu erhöhen. Dadurch bewegen wir uns schneller sowie stylischer durch die Stadt.

Für alle Raver (und Interessenten) gibt es hier den Trailer:

