Das hat Hyrule aus Zelda: Tears of the Kingdom mit Kyoto in Japan gemeinsam

Was haben Hyrule und Kyoto gemeinsam? Offensichtlich eine ganze Menge, wie findige SpielerInnen nun herausfanden.

Die seltsamen Namen der Schreine und Lichtwurzeln im Spiel kommen nämlich nicht von ungefähr, sondern basieren auf realen Orten in der Stadt Kyoto in Japan – insbesondere auf dem Umkreis der Nintendo-Büros.

Hyrule = Kyoto

Ein japanischer Twitter-User entdeckte die Korrelation zwischen den Schreinnamen und tatsächlichen Ortsnamen in Kyoto. Der User erstellte sogar eine physische Karte mit den entsprechenden Ergebnissen seiner Untersuchungen. Davon angeregt, machten es sich zwei weitere User zur Aufgabe, besagte Entdeckungen via Google Maps zu dokumentieren.

Der Irasak-Schrein ist etwa eine Abwandlung von Rakusai – einem südwestlichen Gebiet von Kyoto. Der Schrein befindet sich in der Gerudo-Wüste, die sich auch im Südwesten von Hyrule in „Tears of the Kingdom“ befindet.

Ein weiteres Beispiel ist der Shifumimi-Schrein, der seine namentliche Inspiration offenbar aus dem Fushimi-Bezirk zieht. Beide Orte – fiktiv und real – finden sich im Süden ihrer jeweiligen Karten. Die Liste ist ausführlich, werft gern selbst einen Blick darauf.

Aus der Dokumentation geht allerdings hervor, dass nicht jeder Schrein genau an der gleichen Stelle wie sein reales Gegenstück steht, sondern über diese Orte verstreut scheint. Es scheint jedoch Orientierungspunkte zu geben, die als Wegweiser für die Platzierung dieser zusätzlichen Schreine dienen.

Beispiele hierfür sind der Korok-Waldschrein (Musanokir) und Murasakino – ein Bezirk im Norden Kyotos. Das Nintendo-Hauptquartier befindet sich auch ungefähr am selben Ort wie sein fiktives Pendant Lurelin Village, das eine prominentere Rolle im Spiel spielt.

Zelda-Fans halten beim nächsten Japan-Urlaub also vielleicht Ausschau nach bekannten Plätzchen.

via DualShockers, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo