One Punch Man: World könnt ihr in Köln bei der Gamescom anspielen

Die kürzlich angekündigte Lokalisierung von One Punch Man: World wird in Köln bei der Gamescom anspielbar sein, wie A Plus Japan und Crunchyroll Games bekannt geben.

An Stand B-031 in Halle 6 habt ihr die Gelegenheit, die englische Demo auszuprobieren. Mit dabei sind Fotogelegenheiten sowie weitere Aktivitäten, darunter passenderweise ein Boxautomat. Ihr könnt an Stationen Stempel sammeln, um so Goodies abräumen.

Das Free-to-Play-Spiel wird im großen Teil von Europa erscheinen, darunter auch in Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Solltet ihr glücklicherweise in einer der Regionen leben, könnt ihr euch auf der offiziellen Seite vorab registrieren.

Das erwartet euch in One Punch Man: World

Saitama hat drei Jahre trainiert und kann jedes Monster nun mit nur einem Schlag besiegen. Zum Glück, denn aktuell hat die Hero Association mit einer Monsterwelle zu kämpfen. Doch in One Punch Man: World erwartet ihn ein bisher nie dagewesener Gegner.

Im Spiel kommen Fan-Favoriten wie Genos vor, die wir im Laufe des Spiels freischalten und hochleveln können. Im Hub der Hero Association nehmen wir Missionen an und treffen dort auf FreundInnen. So können wir uns für Raids zusammenschließen.

Wir erleben die Geschichte der ersten Staffel, allerdings ab und an mit neuen Blickwinkeln auf die Story. So können wir Z-City erkunden und allen möglichen Nebenbeschäftigungen nachgehen – von Minispielen bis zur Ingame-Rangliste gibt es mehrere Möglichkeiten.

