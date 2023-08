Nintendo verkauft in Japan leere Schuhkartons im Splatoon-Design

Das hat jeder schon mal gehört, hoffentlich aber nicht am eigenen Leib erfahren: Den leeren Karton-Kauf bei Ebay. Nintendo verkauft jetzt in den Stores in Japan und bei My Nintendo Japan genau das. Leere Kartons. Und Splatoon-Fans finden das wahrscheinlich cool!

Denn wie wir alle wissen, sind Splatoon-Fans modebewusst. Das leben sie insbesondere in den Spielen aus. Für Fans, die dieses Bewusstsein auch in ihre Wohnung tragen wollen, gibt es bald die leeren Aufbewahrungskartons im Design einer Schuhbox und im Design von Stilen und Marken aus Splatoon 3.

Noch schöner wäre es natürlich, wenn auch noch echte Splatoon-Sneaker drinstecken würden. Aber das ist leider nicht der Fall. Dafür kostet der leere Splatoon-Karton aber auch nicht so viel wie der leere Grafikkarten-Karton von Ebay. Für umgerechnet 6 Dollar seid ihr schon dabei. Die Schachteln sind 33 cm breit, 22 cm hoch und 11 cm tief. Für Schuhe also sowieso ein bisschen eng.

via Go Nintendo, Bildmaterial: Nintendo