Final Fantasy VII Ever Crisis: Blumenmädchen Aerith im Fokus des neuen Trailers und Artworks

Wann Final Fantasy VII: Ever Crisis konkret an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Nach einer Closed-Beta lieferte Square Enix kürzlich aber ein paar Appetizer in Form von Charakter-Vorstellungen. Diese widmeten sich bislang dem Crisis-Core-Protagonisten Zack Fair, Fan-Liebling Tifa Lockhart und dem Raubein mit weichem Herzen, Barret Wallace.

Wo Tifa und Barret sind, darf aber natürlich auch Aerith nicht fehlen. Entsprechend rückt Square Enix sie nun auch mit der nächsten Vorstellung in den Fokus.

Das beliebte Blumenmädchen im Fokus

Dazu teilte Square Enix via Twitter das offizielle Artwork des beliebten Blumenmädchens. Der Tweet umfasst dabei – wie gewohnt – ihr handgezeichnetes Porträt, das SpielerInnen im Zuge von Dialogen präsentiert bekommen. Außerdem könnt ihr einen Blick auf die 3D-Chibi-Version von Aerith werfen, die im Rahmen von Story-Abschnitten genutzt wird, sowie die detailliertere 3D-Battle-Version bestaunen.

„Ein Blumenmädchen, das in den Slums von Sektor 5 lebt. Sie besucht regelmäßig eine Kirche am Stadtrand, um sich um die dort wachsenden Blumen zu kümmern“, heißt es zusätzlich in der Vorstellung. Und natürlich bekommt auch Aerith einen kurzen Trailer spendiert.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot