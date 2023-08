Zu cool, um wahr zu sein: Diese Figur zu Zelda: Tears of the Kingdom hat wohl einen Haken

Derzeit macht eine ziemlich gutaussehende, neue Resin-Statue zu Link aus Zelda: Tears of the Kingdom Schlagzeilen. Die offensichtlich sehr aufwendig gestaltete Figur von Wake Studio im Maßstab 1:4 ist quasi ein Mashup aus Erkundung, Kampf und Explosionen. Und kostet nur 511,99 Dollar. Für eine Figur in diesem Maßstab, mit diesem Detailgrad und aus diesem Material ist das erstmal ein guter Preis.

Da wundern sich auch GoNintendo und Kotaku. Möglicherweise liegt es daran, dass ihr hier eben doch keine teuren Lizenzen mitbezahlt. Wake Studio trat bisher kaum als Nintendo-Partner in Erscheinung und man sucht auch vergebens Logos auf der Figur oder auf den Store-Seiten, die diese Figur verkaufen.

Unter den Stores, die sie im Angebot haben, ist auch Favor GK. Dort ging erst vor etwa einem Jahr die aufsehenerregende Tifa Lockhart in der Jack-O-Pose über die Ladentheke. Dafür dürfte Square Enix wohl kaum die Rechte abgetreten haben.

Das tat auch Nintendo nicht für die Link-Statue, muss man mutmaßen. Zumal sie cool aussieht, aber nicht nur vergleichsweise günstig ist, sondern auch einige Logikfehler aufweist, für die Nintendo nicht bekannt ist. Ein Twitter-Nutzer erklärt, man könne gar nicht gleichzeitig angreifen und ein Zonai-Gerät nutzen, der blaue Bokoblin sei aus Breath of the Wild und nicht aus Tears of the Kingdom, denn seine Waffe gibt es nicht in Tears of the Kingdom … und so weiter.

Die Produktion soll auf 299 Einheiten limitiert werden und für März 2024 ist die Auslieferung geplant. Da es sich mutmaßlich um ein nicht lizenziertes Produkt handelt, verzichten wir auf Links zu Händlern, die diese Figur anbieten. Die Slideshow bei Kotaku zeigt euch einige Bilder.

Ihr möchtet aber unbedingt eine teure Figur, lizenziert soll sie aber sein? Dann schaut euch Magitek-Terra von Prime 1 Studio mal an. Bei dem Preis musste selbst Hironobu Sakaguchi schlucken. Über 10.000 US-Dollar werden aufgerufen.

Bildmaterial: Wake Studio