Fan-Theorie: Wieso Fans jetzt an ein Remake von Pokémon Schwarz und Weiß glauben

In der Pokémon Presents wurde ein neues Pokémon für Pokémon Karmesin und Purpur enthüllt. Einige Fans vermuten nun, dass dieses Taschenmonster gleichzeitig ein Remake zu Pokémon Schwarz und Weiß andeuten soll. Warum, das erklären wir euch.

Das neue Pokémon Briduradon erscheint in Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe von Der Schatz von Zone Null, dem DLC zu Pokémon Karmesin und Purpur. „Wenn sich Briduradon in Schwierigkeiten befindet, streckt es seinen normalerweise gekrümmten Torso aus“, heißt es in der Beschreibung.

Dadurch nimmt Briduradon ein brückenähnliches Aussehen an. Und diese Form finden einige Fans sehr markant. Im Trailer ist eine Szene zu sehen, in der das Pokémon wie die Himmelspfeilbrücke aus der Einall-Region aussieht, die vom Ewigenwald nach Stratos City führt.

Damit nicht genug. Der junge Trainer, der Briduradon einsetzt, würde in seiner Gestik Lysander ähneln, dem Arenaleiter von Twindrake City aus der Einall-Region. Klar, da muss ein Remake zu Pokémon Schwarz und Weiß folgen. „Offensichtlich“ findet das zum Beispiel Pokémon-Youtuber Lewtwo. Nicht alle Fans unterhalb seines Beitrags stimmen zu. Manche finden: Es ist halt einfach eine Brücke.

Vielleicht ist auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken. Fans spekulieren seit Ewigkeiten, welche Pokémon-Remakes als Nächstes folgen könnten. Denn dass welche folgen, scheint irgendwie folgerichtig.

Die letzten Remakes waren Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. In diesen Editionen konnten TrainerInnen eine moderne Version der vierten Generation erleben. Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form ein weiteres Remake der Pokémon-Reihe kommen könnte.

Bislang handelt es sich dabei nämlich um Spekulationen. Und wie gesagt: In den Kommentaren gibt es nicht wenige Fans, die an der Theorie zweifeln. Was denkt ihr: Könnte das eine Andeutung auf ein Remake von Schwarz & Weiß sein?

via VGC, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak