Final Fantasy VII Remake und die „unbekannten“ Avalanche-Mitglieder, an die Barret erinnert

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Zuletzt widmete man sich etwa der speziellen Abendgarderobe von Aerith und Cloud, um dem schmierigen Don Corneo näherzukommen.

In einem neuen Tweet widmet man sich nun einem weiteren Fan-Favoriten – dem Raubein mit weichem Herzen, Barret.

Barret schwelgt in Erinnerungen

Barret ist der Anführer einer Splitterzelle von Avalanche, die sich in Midgar befindet. Während einer optionalen Szene im späteren Spiel können Barret und Cloud in FFVII Remake einen gemeinsamen Moment verbringen, in dem sich der Hüne an andere Avalanche-Kollegen erinnert, die Cloud nicht getroffen hat.

Diese optionale Szene findet zu Beginn von Kapitel 14 – während der Hauptszenario-Quest „Entschlossenheit“ – statt. Abhängig von den im Laufe des Spiels getroffenen Entscheidungen, können SpielerInnen eine Szene mit Tifa, Aerith oder Barret erhalten. Die Szene spielt sich nachts im Garten von Aeriths und Elmyras Haus ab.

Während ihres Gesprächs erinnert sich Barret etwa an Finn, den er als einen faulen Menschen mit einer künstlerischen Ader beschreibt. Finn war auch für die Stamp-Zeichnungen in den Midgar-Tunneln verantwortlich, die Avalanche dabei halfen, ihre Ziele sicher zu erreichen.

Al hingegen sei ein Geheimdienstexperte, der problemlos Codes stehlen könne. Er wird auch als koketter Mensch beschrieben, der einmal versucht hat, Tifa anzubaggern. Nessie war die Quartiermeisterin von Barrets Avalanche-Zelle und hatte eine enge Beziehung zu Jessie. Am Ende der Szene verspricht Barret, sie alle Cloud vorzustellen, sobald sie Aerith retten.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für Anfang 2024 angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO