Deutsche Verkaufscharts: Kickoff mit Kettensäge und Football

In der Vorwoche zur Gamescom war es relativ ruhig im deutschen Spielehandel. Madden NFL 24 debütierte in den PS5-Charts auf Rang 1 – hier gelingt der Touchdown vor GTA V. Für Vorwochensieger Atlas Fallen geht es auf den fünften Rang herunter. The Texas Chain Saw Massacre debütiert auf Platz sieben.

Auch in den Xbox-Series-Charts muss Atlas Fallen die Führung wieder abtreten, hier an Diablo IV. Dafür reicht es hier aber, um den zweiten Platz zu verteidigen. Meistverkaufter PS4- und Xbox-One-Titel bleibt Hogwarts Legacy. In den Switch-Charts holt sich Mario Kart 8 Deluxe die Krone vor Zelda: Tears of the Kingdom.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Texas Chain Saw Massacre, Sumo Digital, Gun Interactive