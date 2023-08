Deathbound ist ein Soulslike, in dem Glaube und Wissenschaft aufeinanderprallen

Mit Deathbound wollen Publisher Tate Multimedia und Entwickler Trialforge Studio etwas vom Soulslike-Kuchen abbekommen. Das Team kündigte an, dass das Spiel 2024 für PCs via Steam erscheinen soll. Die Produktseite verrät bereits jetzt, was die Besonderheiten an Deathbound sind.

In dem Soulslike kämpfen wir uns durch eine mittelalterliche Welt, die aus den Ruinen der Technologie entstand. Die Gesellschaft steht vor dem Ende und hat mit fanatischem Glauben und unnatürlicher Wissenschaft zu kämpfen. Die Menschheit hat versucht, das ewige Leben zu erschaffen. Der Protagonist ist das Ergebnis.

Der Hauptcharakter kann auf seiner Reise die Essenz gefallener Krieger aufsammeln, um die an sich zu binden. So übernimmt er die Fähigkeiten jedes Kriegers, zwischen denen er nahtlos wechseln kann. Dadurch lassen sich viele Kombinationen erschaffen.

Wie für ein Soulslike üblich, wird es übermächtige Gegner geben, die das Beste von uns fordern. Sie sollen fünf Phasen der Trauer haben. Was genau das sein soll, wird nicht genauer erklärt. Aber ein bisschen Zeit bis zur Veröffentlichung bleibt ja auch noch.

Die Soulslike-Action im Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Deathbound, Tate Multimedia, Trialforge Studio