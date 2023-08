Final Fantasy Crystal Chronicles: Producer Kawazu verspricht neuen Serienteil für die Zukunft

Der heutige 8. August markiert den 20. Geburtstag von Final Fantasy Crystal Chronicles. Vor 20 Jahren erschien der erste Teil der Ablegerserie für GameCube. „Sein herausragendes Merkmal war die Möglichkeit, einen Game Boy Advance als Controller zu verwenden, um mit bis zu drei anderen Spielern zu spielen“, erinnert der Final-Fantasy-Blog.

Dort wird zur Feier des Tages auch eine Botschaft von Producer Akitoshi Kawazu geteilt. Und der redet nicht lange um den heißen Brei: „Ich persönlich bedaure, dass ich die Fans, die auf ein völlig neues FFCC-Spiel gehofft haben, nicht zufriedenstellen konnte“, so Kawazu.

„Es gibt so viel, was ich gerne machen würde, aber ich finde einfach nicht die Zeit, um alles zu machen. Ich weiß, dass die Charaktere es verdienen, wieder zu glänzen, aber ich war nicht in der Lage, ihnen ein weiteres Abenteuer zu bieten“, widmet sich der Producer weiter an die Fans.

„Sie sind begierig darauf, die wahre Bedeutung des Segens der Kristalle zu entdecken, und so wie wir, die wir in den letzten Jahren zu Hause eingesperrt waren, konnten sie nur Tag für Tag in den Himmel über ihren jeweiligen Städten blicken“, schreibt Kawazu weiter.

Und dann verspricht er ziemlich deutlich ein neues Spiel: „Aber es warten neue Prüfungen auf sie – Prüfungen, an denen sie wachsen werden. Bitte vertrauen Sie darauf, dass eines Tages ein ganz neues Kapitel in ihrem Abenteuer aufgeschlagen wird“, so Kawazu. Nur noch eine Frage der Zeit also.

Bis dahin begnügen wir uns mit einem Artwork des Art Directors Toshiyuki Itahana, der dazu schreibt: „Viele dieser Figuren hatte ich schon so lange nicht mehr gezeichnet, dass ich das Gefühl hatte, alte Freunde wiederzutreffen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte.“

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ist für PS4 und Switch erhältlich.

Bildmaterial: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Square Enix