Avowed: Obsidian verrät, dass es ursprünglich andere Pläne für das Exklusiv-Rollenspiel gab

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum hat Obsidian Entertainment eine Dokumentarserie ausgestrahlt, die sich mit der Geschichte des Studios befasst. Die neu ausgestrahlte letzte Folge widmet sich auch ein wenig der Zukunft des Studios und verrät dabei ein paar Details zum kommenden Avowed.

Eine spannende Information dabei: Avowed begann als Koop-Erlebnis, ehe es zu einem Einzelspieler-Rollenspiel wurde.

Multiplayer ließ es interessant klingen

„Wenn ich auf 20 Jahre zurückblicke, gibt es Entscheidungen, bei denen ich mich wirklich gut fühle, und es gibt Entscheidungen, bei denen ich mich nicht so gut fühle“, gibt Studioleiter Feargus Urquhart an einer Stelle der Dokumentation zu. „Eines der Dinge, auf die ich mich wirklich gedrängt habe, war, Avowed zu einem Multiplayer[-titel] zu machen, und daran habe ich lange festgehalten.“

Urquhart erklärt, sein Beharren auf eine Multiplayer-Erfahrung sei aus der Überzeugung entstanden, dass es Avowed für Publisher interessanter machen würde. Damals war das Studio unabhängig – es wurde inzwischen von Microsoft übernommen – und Urquhart argumentierte: „Wenn man 50, 60, 70, 80 Millionen verlangt, muss man etwas Interessantes haben, worüber man reden kann, und Multiplayer machte es interessant.“

„Ich weiß, am Ende war es die falsche Entscheidung, es weiter voranzutreiben“, gibt Urquhart zu, woraufhin Obsidian-Entwicklungschef Justin Britch die Geschichte übernimmt und mehr Licht auf das Wirrwarr um Avoweds frühen Fokus auf eine Multiplayer-Erfahrung wirft.

Falsche Fährte

„Wir haben uns zu sehr auf Koop konzentriert, wir haben uns zu sehr darauf konzentriert, die Art und Weise zu ändern, wie unsere Pipelines funktionieren, die Art und Weise, wie wir Gespräche schreiben, die Art und Weise, wie wir Quests aufbauen und so weiter“, erklärt Britch. „Nachdem wir eine Weile daran gearbeitet hatten, wurde uns klar, dass wir uns nicht auf die Dinge konzentrierten, in denen wir am besten sind, und so machten wir eine Kehrtwende, um uns neu zu konzentrieren und sicherzustellen, dass wir den richtigen Weg wählen.“

Letztendlich führte Obisidians Entscheidung, in vertrauteres Einzelspieler-Territorium zurückzukehren, zu einer „sehr hektischen“ Zeit für das Studio. Game Director Carrie Patel verrät, dass „diese [neue] Richtung zu definieren und vorzubereiten“ über einen hektischen Zeitraum von „acht Monaten“ stattfand.

Ob es sich gelohnt hat, erfahren wir 2024, wenn Avowed für Xbox Series und PCs erscheint.

via Eurogamer, Bildmaterial: Avowed, Microsoft, Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment