Episches Erlebnis: „Metal Gear in Concert“ bespielt noch in diesem Jahr wieder den Konzertsaal

Videospielmusikkonzerte haben nach der Corona-Pandemie wieder Hochsaison! Die Karten für das NieR-Konzert in Berlin waren in Windeseile vergriffen. Deutsche Sonic-Fans freuen sich auf Sonic Symphony in Düsseldorf. Für das Metal-Gear-Konzert müsst ihr leider eine etwas längere Anreise schlucken.

Lange Zeit war es sehr ruhig um die Metal-Gear-Reihe. Doch in diesem Jahr soll sich dieser Umstand nun endlich ändern – im wahrsten Sinne des Wortes. Neben der Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1, einer Remaster-Collection, wurde auch ein vollwertiges Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater angekündigt.

Metal Gear in Concert, soll in diesem Jahr die Metal-Gear-Sille durchbrechen und eine orchestrale Aufführung des epischen Soundtracks bieten. Am 23. September soll das große Konzert in der NHK Hall in Tokyo stattfinden. Ganze drei Jahre ist es her, seit es das letzte große Metal-Gear-Konzert gab.

Neben unzähligen Songs aus dem Metal-Gear-Universum, wird auch Cynthia Harrell, die Sängerin des Titelsongs von Metal Gear Solid 3: Snake Eater vor Ort sein und ihr Können zum Besten geben. Ob Metal Gear in Concert auch seinen Weg in den Westen findet, ist unklar.

Der offizielle Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Go Nintendo, Bildmaterial: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Konami