Verkaufscharts im Juni: Diablo IV hängt nach Gesamtzahlen Final Fantasy XVI ab

Der Branchenverband game hat die Game-Charts für den Juni 2023 vorgelegt. Ein heißer Monat, hinter uns liegen immerhin die Veröffentlichungen von Diablo IV und Final Fantasy XVI. In dieser Reihenfolge platzieren sich die Neulinge dann auch an der Spitze der Charts.

Anders als die wöchentlichen Charts von GfK Entertainment fließen in den Monatscharts von game auch digitale Verkaufszahlen ein. Außerdem werden Spiele nicht nach Plattformen aufgesprengt, sondern alle Plattformzahlen werden zusammengefasst. Insofern hatte Diablo IV natürlich weitaus bessere Chancen als Final Fantasy XVI.

Einzig digitale Verkaufszahlen von Nintendo sind nicht enthalten, aber das spielte weder für Diablo IV, noch für Final Fantasy XVI eine Rolle. Wohl schon für Zelda: Tears of the Kingdom, das nach dem Mai-Sieg auf Rang 5 abrutscht.

In den game-Monatscharts auch nicht enthalten sind absolute Verkaufszahlen. Um hier zumindest einen Richtwert zu bekommen, werden wir auf die game Sales Awards warten müssen, die zur Monatsmitte ebenfalls vom Branchenverband ausgegeben werden. Hier werden Spiele für 100.000, 200.000 usw. verkaufte Einheiten in Deutschland prämiert.

