Gamescom 2023: Indie Arena Booth mit eigenem Nintendo-Bereich und dem konkreten Line-up

Viel kam bisher nicht von den großen Publishern, was konkrete Spiele-Line-ups für die Gamescom 2023 angeht. Da preschen die Indies vorweg: Die Indie Arena Booth zeigt vom 23. bis zum 27. August 2023 auf fast 1.600 Quadratmetern wieder ein buntes Line-up, das man heute vorstellte.

„Mehr Studios als je zuvor – über 300 – haben sich um einen Platz im kuratierten Line-up der Indie Arena Booth beworben – etwa 160 von ihnen sind dieses Jahr mit dabei“, heißt es in der heutigen Ankündigung. Die ganze Bandbreite verspricht man: „die ganze Bandbreite ihrer Kreativität – von handgezeichneten Adventures, über Unterwelt-Trips bis hin zu gemütlichen Life-Sims.“

In Halle 10.2 erstreckt sich das Line-up dabei auch über Publisher wie Deck13, Raw Fury, Playstack, Phoenixx Inc. und Fireshine Games. Nintendo präsentiert in einem eigenen Bereich acht Indie-Games für Nintendo Switch.

Der Line-up-Trailer zeigt unter anderem schon mal Spin Rhythm XD, Prim Common, Colors Spindle, Wooble Ghost, Pioneers of Pagonia, Shadow Gambit, Dome Keeper und viele mehr. Am Ende gibt es eine Übersicht. Ein bisschen angehübscht auch auf der offiziellen Website. Viele der will man in den kommenden Wochen noch einzeln vorstellen.

Der Line-up-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Indie Arena Booth