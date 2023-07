Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon erscheint 2024 im Westen für PS4 und Switch

Aniplex und TYPE-MOON haben am Rande der Anime Expo 2023 eine Lokalisierung von Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon angekündigt. Das bereits 2021 in Japan veröffentlichte Remake der Visual Novel Tsukihime wird bei uns für PS4 und Nintendo Switch im kommenden Jahr erscheinen. Weitere Details gab es noch nicht.

Eine Einführung in Tsukihime

Shiki Tohno erlitt als Kind eine lebensbedrohliche Verletzung. Als er wieder zu sich kam, sah er fortan „Todeslinien“. Diese zeigen ihm an, wie Dinge im Moment ihres Todes zerbrechen. Eine Brille sorgt jedoch dafür, dass er die Linien nicht mehr sieht. Aber Shikis übernatürliche Kräfte sind im Kampf gegen übernatürlich Kreaturen wiederum sehr hilfreich.

Ein älterer, japanischer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon, Aniplex, Type-Moon