The Witcher 3 auf Switch: Neuer Patch liefert endlich ein lange gewünschtes Feature

Mit dem Update auf Version 4.04 erhält die Switch-Version von The Witcher 3 neue Inhalte, die an die gleichnamige Netflix-Serie angelehnt sind. In einer neuen Nebenquest „Im Schatten des Ewigen Feuers“ in Velen winken Belohnungen, die von der Serie inspiriert wurden.

Außerdem gibt es unter Optionen bzw. Gameplay nun die Möglichkeit, Rittersporn und der Nilfgaard-Rüstung das Design aus der Serie zu verpassen. Die Real-Serie befindet sich aktuell in der dritten Staffel. Der erste Teil ist bereits auf Netflix zu sehen, der zweite erscheint in rund einer Woche.

Hinzu kommen einige Bugfixes für PCs und Konsolen, die beispielsweise den Fortschritt einer Quest oder Grafik-Fehler betreffen. Zudem wird jetzt die Cross-Progression auch auf Nintendo Switch ermöglicht. Dabei könnt ihr Speicherdaten in die Cloud hochladen und auf anderen Plattformen weiterspielen. Ein lange gewünschtes Feature vieler Switch-Fans. Allerdings wird hierfür ein GOG-Account benötigt.

Die vollständigen Patch-Notizen findet ihr auf der offiziellen Seite.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED