Deutsche Verkaufscharts: Für Jagged Alliance 3 geht die Taktik hierzulande voll auf

Taktik macht den Meister! Das leicht abgewandelte Sprichwort gilt zumindest für die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts. Die Neuerscheinung Jagged Alliance 3 erobert aus dem Stand die Spitze des PC-Rankings.

Wie wenig aussagekräftig allerdings Handelscharts für die Plattform PC sind, zeigt der zweite Platz. Dort landet die Tactical Edition zu Jagged Alliance 3, die weltweit auf 750 Einheiten limitiert ist, hierzulande also logischerweise auch nicht über diese Zahl hinausgekommen sein kann.

Anders sieht es schon in den Konsolen-Charts aus. Nach wie vor werden zwei von drei Games auf PlayStation und Co. auf Datenträgern erworben. Hier glänzt Diablo IV, das in den PS5-Charts die Spitze von Final Fantasy XVI (jetzt Platz zwei) zurückerobern kann und in den Xbox-Series-Charts die Spitze vor Anno 1800 – Console Edition hält.

In den PS4- und Xbox-One-Rankings gibt es ganz oben keine Veränderungen. Hogwarts Legacy zaubert sich auf Platz eins, während GTA V den zweiten Platz halten kann. In den Switch-Charts sorgt Everybody 1-2-Switch für Partystimmung und debütiert auf Rang vier. An Zelda, Mario Kart und Minecraft gibt es kein Vorbeikommen.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Jagged Alliance 3, THQ Nordic, Haemimont Games