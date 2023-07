Riviera: The Promised Land kehrt als HD-Remaster mit frischen Neuerungen zurück

Sting hat Riviera: The Promised Land Remaster angekündigt, eine hochauflösende Remaster-Neuauflage des ersten Teils der „Dept. Heaven“-Reihe. Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum gab man allerdings noch nicht bekannt.

Zurück nach Riviera

Riviera: The Promised Land erschien erstmals im Juli 2002 in Japan für WonderSwan Color. Es folgten Versionen für Game Boy Advance im November 2004 in Japan und Juni 2005 in Nordamerika sowie für PlayStation Portable im November 2006 in Japan, im Juli 2007 in Nordamerika und im April 2008 in Europa. Die westlichen Veröffentlichungen wurden von ATLUS und 505 Games vertrieben.

In „Riviera“ schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Ein und machen es sich zur Aufgabe, die schwebende Insel Riviera vor der drohenden Zerstörung zu bewahren. „Riviera“ lockte dabei mit faszinierenden Charakteren, einer einnehmenden Geschichte und einem Kampfsystem, zugeschnitten auf Handheld-Gaming.

Die Remaster-Version soll einige Neuerungen bieten – etwa eine erweiterte Storyline mit über 50 überarbeiteten Zwischensequenzen, eine verbesserte Grafik, eine voll vertonte Tonspur und eine „Dual Language“-Funktion.

via Gematsu, Bildmaterial: Riviera: The Promised Land Remaster, Sting