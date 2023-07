Final Fantasy XVI DLC: Yoshida hofft, euch „in naher Zukunft“ Nachschub bieten zu können

Einige Fans von Final Fantasy XVI haben ihre Abenteuer in Valisthea vielleicht bereits beendet und hoffen nun auf weitere Inhalte in Form eines DLC. Zuletzt trugen besonders enthusiastische SpielerInnen bereits Theorien darüber zusammen, was der Fokus eines potenziellen DLC sein könnte.

Im Gespräch mit GamerBraves äußerte sich jetzt auch Produzent Naoki Yoshida nochmal zum Thema. Und die Antwort dürfte Fans freuen und Hoffnung machen.

Hoffentlich mehr, in naher Zukunft

Im Gespräch erklärt Yoshida noch einmal, dass es das Hauptziel des Entwicklungsteams gewesen sei, ein Erlebnis zu bieten, das man eigenständig genießen könne, ohne dass ein DLC erforderlich sei. Das Team sei sich aber natürlich der Nachfrage nach zusätzlichen Inhalten seitens der Fans bewusst.

„Wie Sie wissen, wollten wir mit Final Fantasy XVI eine vollständige Geschichte schaffen – etwas, das man von Anfang bis Ende zu 100 % ohne DLC genießen kann, und ich denke, das ist uns gelungen“, rekapituliert Yoshida. „Aber wir verstehen auch, dass wir Feedback von SpielerInnen bekommen, die das Spiel gespielt haben, und viele SpielerInnen möchten mehr sehen, und das wissen und verstehen wir.“

Yoshida schließt: „Wir nehmen das zur Kenntnis und denken über unsere Optionen für die Zukunft nach, sodass wir hoffentlich in naher Zukunft etwas haben, das wir euch allen geben können.“

Die Wünsche der Fans treffen offensichtlich auf offene Ohren. Was wäre euer liebstes Szenario für einen erweiternden DLC?

via VGC, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.