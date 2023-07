Prime Day 2023: Die besten Games-Angebote ständig aktualisiert in der Übersicht

Werbung. Auch in diesem Jahr feiert Amazon wieder den Prime Day. Dafür hat man sich den 11. und 12. Juli ausgesucht. Wir werden euch nachfolgend eine ständig aktualisierte Übersicht bieten, beginnend am 11. Juli 2023. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf das, was euch am meisten interessiert: Games.

Ein paar coole Deals gibt es schon heute. Mal sehen, was uns morgen erwartet.

Die besten Games-Deals bei Amazon:

Stand: 10. Juli 2023.

Hier findet ihr eine Übersicht zum Prime Day* 2023.

Die meisten Angebote zum Prime Day bleiben Prime-MitgliederInnen vorbehalten. Mit einer Mitgliedschaft nutzt ihr diverse Prime-Vorteile, darunter natürlich auch Prime Video und Prime Gaming. Bei Prime Gaming gibt es in jedem Monat Games inklusive. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

