Granblue Fantasy: Versus Rising fügt Nier als spielbaren Charakter hinzu

Wie Cygames und Arc System Works bereits am Rande der Anime Expo 2023 enthüllten, wird Nier ein weiterer spielbarer Charakter in Granblue Fantasy: Versus Rising sein. Nier aus Granblue Fantasy natürlich – nicht zu verwechseln mit der Square-Enix-Serie.

Im Juni erst hatte man angekündigt, dass Mitte Juli eine offene Beta stattfinden soll. Einige Fan-Fragen zum Spiel beantworteten die Macher ebenfalls bei der Anime Expo. Ein Skript des Q&A findet ihr bei Gematsu. Die wesentlichen Inhalte: Siegfried wird in der Beta spielbar sein. Und Gast-Charaktere, so wie sie in anderen Fighting-Games üblich sind, scheinen auch in Versus Rising möglich. Die Macher fragten die Menge, welche Charaktere sie sich vorstellen würden.

Granblue Fantasy: Versus Rising soll im Laufe des Jahres für PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs via Steam erscheinen. Der Prügler basiert auf dem gleichnamigen Franchise, das einst auf Mobilgeräten seinen Anfang nahm. Das neue Spiel will seine Grenzen erweitern und damit auch neue SpielerInnen begeistern.

Der Teaser-Trailer zu Nier:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus Rising, Cygames, Arc System Works