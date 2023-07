Persona 3 Reload: Neuer Trailer lässt euch erstmals die neue englische Sprachausgabe hören

Im Rahmen der Anime Expo 2023 hat Atlus einen neuen Trailer zu Persona 3 Reload präsentiert. Im Video hört ihr dabei erstmals auch die neue englische Besetzung der SprecherInnen-Riege.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Als Spieler erweckt man eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für seine Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an einen erinnern.