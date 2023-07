Nintendo widmet den Krogs aus Zelda: Tears of the Kingdom diverse Merchandise-Artikel

Zelda-Fans, die in den vergangenen Jahren Zeit mit „Breath of the Wild“ und kürzlich „Tears of the Kingdom“ verbrachten, werden sie nur allzu gut kennen – die Krogs. Man suchte nach den knuffigen Naturfreunden oder half ihnen im neuesten Ableger sogar aktiv aus. Der unverwechselbare Klang ihrer dankbaren Stimmen dürfte euch noch in den Ohren klingeln.

Allerhand Krog-Merchandise

Fans der blumigen Racker dürfte nun eine neue Serie von Merchandise-Artikeln zusagen. Nintendo präsentierte jetzt nämlich allerhand schicke Artikel, die ganz im Zeichen der Krogs stehen. Das Sortiment umfasst Plüsch-Schlüsselanhänger, Taschen, Beutel und mehr.

Die Artikel scheinen vorerst Japan-exklusiv, wo sie online und via offiziellen Nintendo-Stores erhältlich sind. Ob es die Krog-Parade auch zu uns schafft, bleibt vorerst unklar. Hier könnt ihr euch das gesamte Sortiment ansehen.

Übrigens: Nicht jeder mag die Krogs. Zuletzt machte noch ein zweifelhafter Social-Media-Trend die Runde, nach dem SpielerInnen es sich zur Aufgabe machten, die kleinen Krogs in „Tears of the Kingdom“ kreativ zu mobben.

Bildmaterial: My Nintendo Store