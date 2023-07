Im RPG Safo and the Moon Warriors macht ihr euch auf die Suche nach eurer entführten Schwester

Oink Games hat das Rollenspiel Safo and the Moon Warriors für Nintendo Switch und PCs via Steam angekündigt. Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung des Spiels soll im Winter dieses Jahres an den Start gehen.

Basierend auf Legendary Warriors

Laut Oink Games, teilt Safo and the Moon Warriors seine einzigartige Welt mit Legendary Warriors, das seinerzeit zu einem der App Store Best of 2015 gewählt und für den Best Visual/Design Award beim BitSummit 2015 nominiert wurde. Als neuer Titel wiederauferstanden, bietet „Safo“ dabei ein komplett neu gestaltetes Spielsystem und eine neu interpretierte Geschichte im Vergleich zum vorherigen Free-to-Play-Titel.

Davon handelt Safo and the Moon Warriors:

Safino lebt zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Safo auf Rano Island. Eines Tages, während sie friedlich ihrem Leben nachgehen, erscheint ein großes, vogelähnliches Monster – ein Argus – und schnappt sich Safino. Nun bereitet sich Safo ganz auf sich allein gestellt darauf vor, seine ältere Schwester Safino zu retten. Während er Safino und ihren Entführern nachjagt, offenbaren sich nach und nach die Geheimnisse der Argus.

Safo and the Moon Warriors im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Safo and the Moon Warriors, Oink Games