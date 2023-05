Final Fantasy XVI bietet zwei Dinge nicht, die längst zum Business gehören – und Fans freut es

Wer kennt ihn nicht, den berühmten Day-One-Patch. Heutzutage quasi gang und gäbe, bügelt ein solches Update zur Veröffentlichung neuer Videospiele noch ein paar Falten aus dem Hemd – manchmal sogar noch gröbere Bugs.

Ein Umstand, der SpielerInnen regelmäßig verärgert. Immerhin sind die Zeiten vorbei, in denen man ein Spiel einlegte, um gleich zu starten. Allzu häufig werden SpielerInnen heute von – mal längeren, mal kürzeren – Download-Balken begrüßt.

Final Fantasy XVI möchte hier an alte Zeiten anknüpfen – ein Day-One-Patch ist nämlich aktuell nicht in Planung. Auch ein Geschäftsmodell, das sich längst in der Branche etabliert hat, gedenkt Square Enix bei Final Fantasy XVI vorerst nicht zum Einsatz zu bringen. Die Rede ist von DLC.

Kein Day-One-Patch geplant

Ende März verkündete das Team hinter dem heiß erwarteten Titel, dass der Gold-Status erreicht sei – das Spiel ist fertig. Und fertig bedeutet fertig: Im Gespräch mit Game Informer gab Director Hiroshi Takai nämlich zu verstehen, dass das Team nicht an einem Day-One-Patch arbeite.

Das Team sei vom finalen Build des Spiel überzeugt; außerdem sei es sein – und Produzent Yoshidas – Anliegen gewesen, den Titel zum Launch fertig anzubieten. Nicht jede/r habe Zugang zum Internet, um entsprechende Patches herunterzuladen – gerade vor dem Hintergrund der weltweit simultanen Veröffentlichung. Natürlich werde aber täglich nach Bugs gesucht, der Umstand könnte sich also im Zweifel noch ändern.

Ein vollwertiges Erlebnis

Immer wieder betonten die Entwickler außerdem, dass man mit Final Fantasy XVI ein vollständiges Erlebnis bieten wolle, eine in sich abgeschlossene, vollständige Handlung insbesondere. Nur konsequent, dass man derzeit also keinen DLC plant.

„Wir verlangen von den Spielern, dass sie den vollen Preis für dieses Erlebnis bezahlen, und deshalb wollen wir ein Erlebnis, das dem Geld entspricht, das die Spieler bezahlen“, sagt Yoshida dem Game Informer. Director Hiroshi Takai ergänzt, dass man auch keine spielfremden Zusatzinhalte plane, erinnert sei hier beispielsweise an Kingsglaive: Final Fantasy XV.

Yoshida schränkt allerdings auch ein. Derzeit sind zwar keine DLC geplant, aber es ist nicht so, dass sich das nie ändern könnte. „Wir haben keine Ahnung, ob sich die Leute in Valisthea und Clives Geschichte verlieben werden und mehr von der Welt und den Charakteren sehen wollen“, sagt Yoshida.

„Wir ziehen zwar immer DLC oder Spinoffs oder solche Dinge in Betracht, mit denen man mehr über das Spiel erfahren kann, aber zuerst wollen wir sehen, ob die Spieler auf der ganzen Welt wirklich mehr von Valisthea und Clive sehen wollen, und dann diese Entscheidung treffen.“

Final Fantasy XVI ist bekanntlich schon ein ganzes Weilchen „fertig“ – das letzte Jahr habe das Team vor allem für die Politur des Titels genutzt. Ob sich das dann in einer fehlerfreien Launch-Version widerspiegelt, bleibt gespannt abzuwarten. Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni für PlayStation 5.

via Game Informer, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.