Japanische Verkaufscharts: Pikmin 4 stellt Final Fantasy XVI in den Schatten

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 17. Juli bis zum 23. Juli 2023 liegen vor. Es war die Woche von Pikmin 4 – neben Final Fantasy XVI die größte Neuerscheinungen in Japan in den letzten Wochen. Diablo IV spielte in Japan nicht die ganz große Rolle.

Pikmin 4 legte dabei nicht nur Serien-intern einen sehr starken Start hin. 401.853 physisch verkaufte Einheiten bedeuten die mit Abstand stärkste Launchwoche eines Pikmin-Spiels, GameDataLibrary hat die Zahlen. Auf Rang 2 landet hier Pikmin 3 Deluxe mit 171-.349 Einheiten. Das unter Pikmin-Fans sehr beliebte Pikmin 2 kam einst auf 161.930 Einheiten.

Über 400.000 verkaufte Einheiten in der Launchwoche – das sind gleichzeitig auch die zweitbesten Zahlen auf dem japanischen Gesamtmarkt 2023. Nur Zelda: Tears of the Kingdom legte mit 1,2 Millionen in den ersten Tagen einen besseren Launch hin. Pikmin 4 schiebt sich damit in dieser Aufstellung auch vor Final Fantasy XVI, das sich in seiner Launchwoche in Japan 336.027 Mal physisch verkaufen konnte.

Wohlgemerkt: Das war seinerzeit der bisher stärkste PS5-Launch. Die Hardware-Basis gehört auch zur Wahrheit. Hier blickt die Switch in Japan auf fast 30 Millionen Geräte zurück, während die PS5 „nur“ knapp vier Millionen NutzerInnen in Japan verzeichnet. Auch die digitalen Verkaufszahlen fehlen in diesem Vergleich. Gewiss nur: Wenn man den zweitstärksten und drittstärksten Japan-Launch des Jahres vergleicht, vergleicht man zwei starke Launches.

[NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 401.853 (New) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 15.616 (1.775.035) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10.749 (5.385.022) [NSW] Nobunaga’s Ambition: Awakening (Koei Tecmo, 07/20/23) – 10.633 (New) [PS4] Nobunaga’s Ambition: Awakening (Koei Tecmo, 07/20/23) – 10.434 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.512 (3.200.000) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 6.337 (4.066.350) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 5.784 (1.131.645) [PS5] Final Fantasy XVI (Square Enix, 06/22/23) – 4.904 (401.376) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.844 (5.239.500) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 4.666 (5.076.630) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4.289 (3.423.385) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4.230 (7.497.922) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3.488 (1.264.980) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 3.134 (2.895.825) [NSW] Master Detective Archives (Spike Chunsoft, 06/30/23) – 2.836 (72.716) [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 2.717 (462.517) [NSW] Atelier Marie Remake (Koei Tecmo, 07/13/23) – 2.577 (18.678) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.407 (1.139.770) [NSW] Touhou: New World (Marvelous, 07/13/23) – 2.319 (8.755) [NSW] Everybody 1-2-Switch! (Nintendo, 06/30/23) – 2.205 (13.036) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2.204 (2.228.349) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.059 (192.178) [NSW] Super Mario 3D World + BF (Nintendo, 02/12/21) – 1.876 (1.168.610) [PS5] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 1.759 (49.367) [NSW] Wand of Fortune R2 FD (Idea Factory, 07/20/23) – 1.754 (New) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 1.699 (1.043.400) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 1.625 (1.276.922) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1.613 (76.417) [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 1.603 (279.903)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED Model – 47.940 (5.111.551) PlayStation 5 – 42.967 (3.448.553) Switch – 14.815 (19.457.768) Switch Lite – 8.425 (5.425.864) PlayStation 4 – 4.309 (7.890.166) PS5 Digital – 3.594 (544.802) Xbox Series X – 1.078 (204.901) Xbox Series S – 80 (268.669) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 22 (1.191.950)

via Gematsu, Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo