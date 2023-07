Deutsche Verkaufscharts: Zelda dominiert die zweitschwächste Verkaufswoche des Jahres

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts dominiert Zelda: Tears of the Kingdom eine schwache Verkaufswoche. Die Marktforscher von GfK Entertainment notierten die zweitschwächste Woche des Jahres auf der Einnahmenseite.

Als insgesamt meistverkaufter Titel dominiert Zelda natürlich auch die Switch-Charts, hier vor Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft. Auch Diablo 4 performt weiterhin gut, kann die Spitze auf Xbox Series verteidigen und holt PS5-Gold. Besser verkaufte sich auf PS5 nur Final Fantasy XVI.

Das ist interessant, denn insgesamt zog Final Fantasy XVI gegen Diablo IV im Juni den Kürzeren. Diablo IV bekam den Game Sales Award für über 400.000 verkaufte Exemplare in Deutschland. Final Fantasy XVI ging noch leer aus. Der Unterschied natürlich: Die Anzahl der Plattformen, auf denen beide Spiele erschienen sind.

In den PS4- und Xbox-One-Charts zieht Hogwarts Legacy weiter einsam seine Kreise, jeweils vor GTA V.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo