Das neue Action-RPG Silent Hope präsentiert euch sein Anime-Opening

Marvelous Europe hat das Anime-Eröffnungsvideo zu Silent Hope veröffentlicht. Das neue Action-RPG wurde im Juni bei Nintendo Direct angekündigt und wird am 3. Oktober 2023 weltweit für Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Das Eröffnungsvideo bietet einen Theme-Song, geschrieben von der Rockband Kami Wa Saikoro Wo Furanai, und zeigt die sieben Helden des Spiels ein wenig bei der Erholung und verschiedenen Aktivitäten.

Eines Tages wurde ein friedliches Königreich von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht. In dem darauffolgenden Chaos begannen die Menschen, sich gegenseitig zu betrügen und zu hintergehen. Ihr König benutzte seine mächtige Magie, um den Menschen die Sprachfähigkeit zu nehmen und stürzte sich in den Abyss. Seine Tochter, die Prinzessin, weinte eine endlose Flut von Tränen, die sie in einer riesigen Kristallträne einhüllten.

SpielerInnen wählen aus einer Riege an sieben Helden, die allesamt mit eigenem Kampfstil daherkommen. So stürzen wir uns etwa schlagfertig als Kriegerin in den Nahkampf oder heizen Feinden aus der Ferne als Bogenschütze ein. Silent Hope setzt hierbei auf zufallsgenerierte Dungeon-Crawling-Elemente. Außerhalb der Kämpfe betätigen wir uns als Alchemisten, Schmiede oder Köche. In der Welt finden wir dafür diverse Rezepte und Materialien.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Silent Hope, Marvelous, XSEED Games