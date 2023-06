Silent Hope: Marvelous und XSEED Games kündigen isometrisches Action-RPG an

Nachdem sich Marvelous im vergangenen Jahr bereits das entsprechende Trademark sicherte, machten sie es nun offiziell. Im Zuge der neuen Ausgabe von Nintendo Direct kündigte man – gemeinsam mit XSEED Games – das isometrische Action-Rollenspiel Silent Hope an. Das Spiel erscheint am 3. Oktober 2023 für Nintendo Switch und PCs via Steam.

Das erwartet euch in Silent Hope

Nintendo beschreibt den Titel wie folgt:

Eines Tages wurde ein friedliches Königreich von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht. In dem darauffolgenden Chaos begannen die Menschen, sich gegenseitig zu betrügen und zu hintergehen. Ihr König benutzte seine mächtige Magie, um den Menschen die Sprachfähigkeit zu nehmen und stürzte sich in den Abyss. Seine Tochter, die Prinzessin, weinte eine endlose Flut von Tränen, die sie in einer riesigen Kristallträne einhüllten.



Viele Jahre, nachdem diese Ereignisse in Vergessenheit geraten waren, flogen sieben Lichter in den Farben des Regenbogens aus dem Abyss hervor. Diese Strahlen der Hoffnung offenbarten sich der Prinzessin in Form von sieben Helden, die bereit waren, dem Hilferuf der Prinzessin zu folgen. Warum hat der König seine Tochter und sein Volk im Stich gelassen? Und warum hat er ihnen die Fähigkeit, zu sprechen, genommen?

SpielerInnen wählen aus einer Riege an sieben Helden, die allesamt mit eigenem Kampfstil daherkommen. So stürzen wir uns etwa schlagfertig als Kriegerin in den Nahkampf oder heizen Feinden aus der Ferne als Bogenschütze ein. Silent Hope setzt hierbei auf zufallsgenerierte Dungeon-Crawling-Elemente.

Außerhalb der Kämpfe betätigen wir uns Alchemisten, Schmiede oder Köche. In der Welt finden wir dafür diverse Rezepte und Materialien.

Silent Hope im „Nintendo Direct“-Trailer

Bildmaterial: Silent Hope, Marvelous, XSEED Games