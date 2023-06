The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet sicherlich die einen oder anderen Rollenspiel-Elemente –im Level steigt Link aber nicht auf. Oder doch?

Wie sich herausstellt, arbeitet das Spiel mit einer Art geheimem Level-System, von dem SpielerInnen nichts mitbekommen. Seine Auswirkungen werden emsige AbenteurerInnen aber vielleicht schon bemerkt haben. Ist euch etwa aufgefallen, dass die Feinde in Hyrule mit der Zeit stärker werden?

Link levelt mit – ihr kriegt es nur nicht mit

YouTuber AustinJohnPlays erklärt dieses verdeckte Level-System in einem neuen Video. Seine Informationen fußen auf Datamining des direkten Vorgängers „Breath of the Wild“. „Tears of the Kingdom“ scheint aber ein ganz ähnliches, wenngleich komplexeres System zu verwenden.

Demnach erhalte Link für besiegte Feinde Erfahrungspunkte – allerdings lediglich für die ersten zehn besiegten Gegner eines Typs. Bosse sollen hierbei mehr Erfahrung bringen als gewöhnliche Schergen. Erreichen SpielerInnen dann eine bestimmte Erfahrungsmenge, tauchen in der Welt stärkere Feinde auf. Immerhin wartet jeder Gegnertyp mit unterschiedlich eingefärbten Exemplaren auf. Rote Bokoblins sind etwa Kanonenfutter, weiße Bokoblins wissen aber auch erfahrenen Abenteurern schonmal einzuheizen.

Stärkere Gegner bedeuten dann aber auch stärkere Waffen. Entsprechend entstehe ein Gefühl von Fortschritt, ganz ohne gängiger Stufenangaben. Habt ihr bereits Veränderungen in eurer Welt wahrgenommen?

So funktioniert das verdeckte Level-System

