Xbox Games Showcase: Greenberg mit Versprechen und einem kleinen Sony-Seitenhieb

Der Juni ist da und mit ihm winkt auch der Startschuss zu Geoff Keighleys Summer Game Fest. Nachdem Sony kürzlich bereits das eigene PlayStation Showcase abgefeuert hat, macht sich nun Microsoft warm. Am 11. Juni möchte man im Zuge eines neuen Xbox Games Showcases das Neueste aus dem Xbox-Kosmos präsentieren. Und eine eigens der Rollenspiel-Hoffnung Starfield gewidmete „Direct“-Ausgabe folgt direkt im Anschluss.

Viele Games und keine reinen CG-Trailer

Nur verständlich also, dass Microsofts Aaron Greenberg via Twitter versucht, Stimmung zu machen. Er verspricht gute zwei Stunden an „games, games, games, games and Starfield!“

Auf die Bitte des Content Creators Chito Gaming, dass man doch bitte Gameplay angekündigter Titels und CGI für unangekündigte Titel präsentiere, reagiert Aaron Greenberg wie folgt: „Keines unserer „First Party“-Spiele in der Show ist ein vollständiger CG-Trailer. Alles ist entweder In-Game-Material, In-Engine-Material oder In-Game-Material mit einigen Zwischensequenzen. Jeder unserer Trailer wird beschriftet sein, damit es für unsere Fans hoffentlich klar ist.“

Ein kleiner Seitenhieb Richtung Sony? Immerhin wartete das PlayStation Showcase mit einigen CG-Trailern auf, die letztlich natürlich wenig repräsentativ für ein fertiges Spiel sind. Auch das Remake zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater bekam lediglich eine relativ nichtssagende CG-Präsentation. Etwas, das unter Fans und Medien durchaus kritisiert wurde. Sicher also keine schlechte Gelegenheit für Xbox, nun eine einnehmende Präsentation mit vielen „games, games, games, games“ abzufeuern.

Zumal das Unternehmen in den letzten Wochen zu kämpfen hatte. Nach dem desaströsen Start von Redfall lud sich Phil Spencer sogar ganz transparent die Schuld auf und gab zu verstehen, dass großartige First-Party-Titel allein, Xbox auch nicht auf dem Konsolenmarkt helfen würden. Eine kontrovers aufgenommene Aussage, wenngleich er sie nachvollziehbar auslegte.

Ob Xbox doch noch ein paar Überraschungen aus dem Ärmel zaubern kann, erfahren wir dann am 11. Juni, wenn das neue Xbox Games Showcase an den Start geht.

Bildmaterial: Starfield, Bethesda