Final Fantasy XVI: Reddit-User erspähen die anstehende Demo im PlayStation Store

Schon vor einiger Zeit gab Produzent Naoki Yoshida an, dass sich SpielerInnen auf eine Demo zu Final Fantasy XVI freuen dürfen. Man plane, sie etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Ein Zeitpunkt, der langsam, aber sicher in greifbare Nähe rückt. Nun berichten diverse Reddit-User, den entsprechenden Eintrag bereits im PlayStation Store ausfindig gemacht zu haben.

Demo in greifbarer Nähe?

Im besagten Reddit-Thread teilen NutzerInnen Screenshots aus dem Store, die die Demo zum Spiel in der Bibliothek anzeigen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Eintrag erst erschienen sei, nachdem eine Vorbestellung des Titels erfolgt war.

In jedem Fall handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Fehler, der aber natürlich vermuten lässt, dass die Veröffentlichung der Demo nicht mehr lang auf sich warten lassen dürfte. Am 11. Juni 2023 wird Square Enix eine Pre-Launch-Party zu Final Fantasy XVI live übertragen. Das wäre dann etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung – ein guter Zeitpunkt, um die Demo endlich zugänglich zu machen. Aber: Abwarten und Tee trinken.

Zur Erinnerung: Die Demo soll „die ersten Stunden des Spiels“ abdecken – einen Rückblick in Clives Jugend, „der die Grundlage für die Story danach bildet“. Dieser Flashback ist der Anfang des Spiels und ist auch in unserer Vorschau auf Final Fantasy XVI ausführlich – exklusive Story-Spoilern – beschrieben. Der Spielstand der Demo soll dann später in die Vollversion übertragen werden können.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PlayStation 5.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.