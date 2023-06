Square Enix enthüllt wohl aus Versehen die Neuauflage zu Star Ocean: The Second Story

Ups! Rutschte zuletzt Atlus eine Ankündigung durch, trifft es nun wohl Square Enix. Auf der Webseite des Publishers tauchte kürzlich das Bild eines Logos zum Spiel Star Ocean: The Second Story R auf. Mittlerweile ist das entsprechende Bild nicht mehr aufrufbar. RPG Site hielt das Bild via Twitter fest.

Neuauflage durchgerutscht?

Geplant war das sicher nicht. Nun wird aber natürlich wild spekuliert. „Star Ocean: The Second Story“ stellt den zweiten Ableger der „Star Ocean“-Serie dar und erschien ursprünglich für PlayStation im Jahr 1998. Zwei Jahre später erschien das Rollenspiel dann auch hierzulande.

Das „R“ im versehentlich veröffentlichten Logo dürfte auf eine Neuauflage des Spiels hinweisen. Ob es sich nun um eine Remaster-Version oder gar ein aufwendiges Remake handelt, bleibt abzuwarten. Ein Remake namens Star Ocean: The Second Evolution fand 2008 bereits seinen Weg auf PlayStation Portable. Möglich, dass „The Second Story R“ auf dieser Version aufbaut und sie für aktuelle Konsolen zugänglich macht.

Dafür spricht der Titel, der jenem von Star Ocean: First Departure R ähnelt, welches bekanntlich die Neuauflage des ersten Spiels auf aktuelle Konsolen portierte. In jedem Fall scheinen sich „Star Ocean“-Fans auf Nachschub freuen zu dürfen. Eine offizielle Ankündigung steht aktuell noch aus.

Bildmaterial: Star Ocean: First Departure R, Square Enix, tri-Ace