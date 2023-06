Atmosphärischer neuer Trailer zu Senua’s Saga: Hellblade II veröffentlicht

Gestern fand das Xbox Games Showcase 2023 statt und natürlich gab es auch ein Update zu Senua’s Saga: Hellblade II. Das filmische Abenteuer aus dem Hause Ninja Theory soll 2024 erscheinen und zum Start via Xbox Game Pass verfügbar werden.

Das erwartet euch in Hellblade II

So beschreibt Xbox den Titel: „Alles, was Senua jemals erlebt hat, hat sie zu diesem Moment geführt. Tauche tief ein in das nächste Kapitel von Senuas Geschichte mit dieser Präsentation einer kinoreifen Immersion, wunderschön umgesetzten Visuals und mitreißendem Sound vom Team bei Ninja Theory. Eine intime Reise, in der es darum geht, die Dunkelheit sowohl im Inneren als auch im Äußeren zu überwinden, erwartet Dich in Senua’s Saga: Hellblade II, das 2024 erscheint.“

Ein umfangreicher Trailer lässt euch einen frischen Eindruck von Senuas zweitem Abenteuer gewinnen.

Senua’s Saga: Hellblade II im neuen Trailer

