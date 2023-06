Pokémon-GO-Studio Niantic stampft Marvel-Spiel ein und entlässt 230 Mitarbeitende

Berichten zufolge schließt der „Pokémon Go„-Entwickler Niantic sein Studio in Los Angeles und entlässt dabei 230 MitarbeiterInnen.

Niantic entlässt 230 MitarbeiterInnen

Kotaku habe eine interne Mail des Niantic-Gründers John Hanke an MitarbeiterInnen erhalten, in der es heißt, dass „die Ausgaben des Studios schneller wüchsen als die Einnahmen“. Dem Bericht zufolge heißt es in Hankes E-Mail, dass die Einnahmen während der Covid-19-Pandemie drastisch gestiegen sind, seitdem jedoch zu sinken beginnen.

Hanke führt einen überfüllten AR-Spielemarkt und einen Mangel an langfristigem Engagement für seine anderen Projekte an. Er behauptet, dass Niantic seine internen Ziele nicht erreiche und daher 230 MitarbeiterInnen entlassen und das „NBA All-World“-Spiel einstampfen werde. Außerdem werde ebenso der angedachte „Marvel: World of Heroes“-Titel gecancelt.

In Hankes E-Mail heiße es, dass das Studio „die Verantwortung für unsere eigene Leistung tragen muss“: „Der heutige hart umkämpfte Markt für mobile Spiele erfordert herausragende Qualität und Innovation. Es erfordert außerdem eine starke Monetarisierung und einen sozialen Kern, der das virale Wachstum und langfristiges Engagement fördern kann.“

Pokémon Go bleibt natürlich der Fokus Nr. 1

„Unsere AR-Map und -Plattform müssen die von EntwicklerInnen gewünschten Funktionen auf robuste und zuverlässige Weise bereitstellen. In all diesen Bereichen haben wir unsere Ziele nicht erreicht“, erklärt Hanke selbstkritisch. Hanke betont auch, dass Pokémon Go für Niantic weiterhin Priorität haben wird und es als „ein ewiges Spiel“ weitergeführt werden soll. Fans dürfen also zumindest an dieser Front beruhigt sein.

Niantic werde zudem auch weiterhin an bestehenden Titeln wie Pikmin Bloom, Monster Hunter Now und Peridot arbeiten. Aber Hanke warnt, dass das Studio „viel Arbeit vor sich hat“, um die Spielerbindung, den Umsatz und die Rentabilität dieser Spiele aufrechtzuerhalten.

via VGC, Bildmaterial: Pokémon Go, Niantic