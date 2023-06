Pokémon Karmesin und Purpur: Schnappt euch ein Schillerndes Arkani in neuer Verteilaktion

Seid ihr mit den bisherigen Verteilaktionen zu Pokémon Karmesin und Purpur nicht besonders zufrieden gewesen? Tatsächlich waren die bisher eher weniger aufregend. Eine neue Verteilaktion könnte dann jetzt euer Interesse erregen.

Es geht weiter mit den Verteilungen anlässlich der Pokémon Championships und diesmal ist Nordamerika an der Reihe, wo die Meisterschaften am 30. Juni beginnen in Ohio beginnen. Vorjahressieger Paul Chua hatte einen etwas ausgefalleneren Geschmack. Er nutzte ein Schillerndes Arkani!

Und genau das wird dann ab dem 30. Juni 2023 verteilt. Der Code soll bis zum 4. Juli 1:59 Uhr einlösbar sein. Er wird in einem der Livestreams zu den Championships ausgegeben und macht dann in aller Regel in Windeseile im Internet die Runde, wir werden auch berichten.

Das Schillernde Arkani ist wie alle auf diese Weise verteilten Pokémon vom Level 50. Es hat den Tera-Typ Pflanze und trägt das Item Schutzbrille. Als Attacken stehen Flammenblitz, Irrlicht, Schutzschild und Turbotempo zur Verfügung.

Gefeiert wird auch im Pokémon-Sammelkartenspiel-Live, das erst seit einigen Tagen weltweit verfügbar ist. Hier wird ein Seriencode verteilt, der die Karte Enigmara (254/193) freischaltet. Sie stammt aus der kürzlich veröffentlichten Erweiterung „Entwicklungen in Paldea“. Enigmara ist besonders beliebt, besonders in Japan, wo eine ihrer Karten für über 1.000 Euro gehandelt wird.

