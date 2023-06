One Piece: Netflix-Adaption präsentiert mit dem ersten Trailer auch den Starttermin

Erst kürzlich gab „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda an, dass man erst dann mit der Netflix-Live-Action-Adaption von One Piece an den Start gehe, wenn er mit dem Ergebnis zufrieden sei.

Ein erster Trailer inklusive Datum

Nun: Es scheint, als sei der Moment gekommen. Netflix veröffentlichte jetzt nämlich endlich einen ersten Trailer zur Serie, der einen ausführlichen Blick auf Luffy, seine Crew und die Welt von One Piece ermöglicht. Und das Veröffentlichungsdatum enthüllt der Trailer auch. One Piece setzt am 31. August 2023 auf Netflix die Segel.

Der Trailer zeigt unter anderem das erste Zusammentreffen von Luffy und Zorro, das Schiffsrestaurant Baratie oder Buggy den Clown. Und auch eine erse Gum-Gum-Pistole feuert der Protagonist enthusiastisch ab. Aber schaut selbst.

Netflix‘ One Piece im ersten Trailer

