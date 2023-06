Final Fantasy XVI: Fan spinnt süße Pixel-Fantasie einer NES-Version

Die Demo haben Fans sicherlich schon rauf und runter gespielt – ein wenig Geduld ist aber noch gefragt. In der kommenden Woche erscheint Final Fantasy XVI dann endlich.

Keine einfachen letzten Meter, kündigten sich auf der Zielgeraden doch ungünstigerweise noch Spoiler an. Immerhin scheinen erste Kopien im Umlauf. Das Team hinter dem Spiel kündigte nun bereits an, alles an vorab durchgerutschtem Material zu löschen und hofft auf die Unterstützung der Fans.

Final Fantasy XVI, wie es 1987 hätte erscheinen können

Süße Unterstützung gibt es jedenfalls schon mal von einem Twitter-User, der die Pixel-Fantasie einer NES-Version von Final Fantasy XVI spinnt. „Die Demo von FF16 ist großartig! Schaut euch die neuesten Grafiken an“, witzelt der Fan. Und präsentiert eine Pixel-Version von Final Fantasy XVI, wie sie 1987 hätte erscheinen können.

Neben dem Logo zum Spiel sehen wir Clive und Jill im – aus der Demo bekannten – Gespräch bei Mondlicht. Zudem interpretiert der Fan auch den Kampf gegen den Morbol im Look des Serien-Startschusses. Sehr schick!

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 198- ich meine 2023.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.