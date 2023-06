In Tradition von Okami: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erscheint auch für PS5

Das erst kürzlich beim Xbox Games Showcase angekündigte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gab es wenig überraschend auch beim Capcom Showcase zu sehen. Dabei bestätigte Capcom in erster Linie, worauf besonders PlayStation-Fans bereits hofften. Neben der Xbox-Series- und PC-Version gibt es auch eine Umsetzung für PS5.

Einen neuen Trailer gab es nicht, dafür zeigte Capcom noch einmal den Ankündigungstrailer vom Xbox Games Showcase und stellte erneut heraus, dass sich Kunitsu-Gami in Tradition der Capcom-Geschichte sieht:

Gemäß der Tradition einzigartiger Titel wie Okami und SHINSEKAI Into the Depths werden die SpielerInnen eine einzigartige Mischung aus Strategie und Action in dieser japanisch inspirierten Welt erleben, die durch die Kraft der RE ENGINE zum Leben erweckt wird.

Ihr werdet Zeuge eines epischen Kampfes zwischen der Geisterwelt und den Sterblichen. Üble Kreaturen belagern den heiligen Berg und die Dorfbewohner kämpfen darum, ihn zu reinigen. Um das Land zu befreien und die Verdammten zu versiegeln, muss die Seelensteinmaid einen Reinigungsritus durchführen. Ihr seid ihr Begleiter.

Der Ankündigungstrailer:

