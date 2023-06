Für Action-Veteran Ryota Suzuki ist Final Fantasy XVI sein „persönliches Meisterwerk“

Final Fantasy XVI setzt bekanntermaßen auf ein reines Action-Kampfsystem. Damit dieser Richtungswechsel auch hinhaut, holte sich das Team mit Ryota Suzuki einen waschechten Action-Veteranen an Bord, der die Konzeption des Kampfsystems verantwortete.

In einem kürzlichen Pre-Launch-Livestream erklärte Suzuki nun, dass er Final Fantasy XVI für nichts Geringeres als sein „persönliches Meisterwerk“ halte.

Auch für Action-Neulinge

Spannende Worte, arbeitete Suzuki im Vorfeld doch an Titeln wie Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma und Monster Hunter. Insgesamt ganze 25 Jahre arbeite er schon an Action-fokussierten Titeln.

Mit Final Fantasy XVI legte das Team besonderen Wert darauf, „das Kampfsystem dieses Spiels so zu gestalten, dass es diejenigen anspricht, die sich nicht gut mit Actionspielen auskennen.“ Er hofft, dass SpielerInnen, die bisher keinen oder wenig Kontakt mit Action-Titeln hatten, einen Blick auf Final Fantasy XVI werfen. „Ich hoffe, dass dieses Spiel Ihnen die Chance gibt, den Reiz zu erleben, den Actionspiele mit sich bringen können.“ Eine Twitter-Userin hielt das Statement in Videoform fest.

Einen ersten Eindruck vom Kampfsystem könnt ihr bereits in der Demo gewinnen. Neben dem Einstieg ins Spiel, winkt hier auch eine Sequenz, in der ihr euch etwas intensiver in den Kampf stürzen dürft. Außerdem solltet ihr gängige Hashtags muten – erste Kopien des Spiels sind bereits im Umlauf, es besteht Spoilergefahr.

Final Fantasy XVI erscheint bereits in dieser Woche – am 22. Juni 2023 – für PlayStation 5.

