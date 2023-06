Final Fantasy XVI: Square Enix startet Gewinnspiel mit Merchandise im Vorfeld zum Japan-Launch

Die Veröffentlichung von Final Fantasy XVI rückt in greifbare Nähe. Um auf den Launch einzustimmen, hat Square Enix nun ein Gewinnspiel in Japan gestartet. Zur Teilnahme wird ein entsprechendes Lotterie-Los benötigt, das mit 750 Yen (etwa 5 Euro) zu Buche schlägt und in den offiziellen Square Enix Stores, „7 Eleven“-Filialen oder auch „Yokado“-Supermärkten angeboten wird.

Viel Merchandise zu gewinnen

Und was gibt es zu beginnen? Diversen Merchandise zum anstehenden Action-Rollenspiel. Da wäre etwa eine Diorama-Figur der Esper Shiva in zwei Ausführungen, kleine Büsten der acht Esper, Gläser und Kork-Untersetzer oder auch Acryl-Aufsteller der ProtagonistInnen.

Das Gewinnspiel soll zum 30. Juni aufgelöst werden. Ob mit einer ähnlichen Aktion auch hierzulande gerechnet werden darf, bleibt aktuell unklar.

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Die dürfte auch nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

via Siliconera, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.