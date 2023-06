Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida hat einen 18-monatigen Post-Launch-Plan geschmiedet

Wie Produzent Naoki Yoshida nun im Rahmen einer Episode der Talkshow Weekly Ochia angab, habe Square Enix einen 18-monatigen Plan vorbereitet, um die Verkaufszahlen von Final Fantasy XVI nach Veröffentlichung konsequent zu steigern.

Yoshida interessiert sich nicht für die erste Verkaufswoche

Auf die Frage nach dem Verkaufsansatz von Square Enix, erklärte Yoshida, dass er für das entsprechende Endprodukt eine detaillierte Budgetdokumentation erstelle, die Informationen wie die Plattformen enthält, auf denen das Spiel veröffentlicht wird, sowie die gesamten Entwicklungs-, Marketing- und PR-Ausgaben und prognostizierten Gewinne.

Informationen, die von entscheidender Bedeutung sein. Gleichzeitig gab er aber an, dass er den Verkäufen von Final Fantasy XVI in der ersten Woche keine große Aufmerksamkeit schenken möchte. Eine Aussage, die in interessantem Kontrast zu einem kürzlichen Bericht von Imran Khan steht, nach dem die Vorbestellerzahlen Square Enix „ein wenig in Panik“ geraten lassen haben sollen.

Yoshida stellt hier den Vergleich zum kürzlich veröffentlichten Film Slam Dunk an. Fans der Serie seien sehr interessiert gewesen, wenngleich es Zweifel und Sorgen während der Werbephase gab. Nachdem die Fans den Film aber gesehen hatten, empfahlen sie ihn begeistert weiter und sorgten so für positive Mundpropaganda. Diese Art der Werbung durch Mundpropaganda sei auch heute noch ein wirksames Instrument in der PR, führt Yoshida aus.

18-monatiger Plan berücksichtigt aktuellen Trend

Yoshida ist der Ansicht, dass StreamerInnen aus der ganzen Welt das Spiel spielen werden, wenn es die Leute interessant finden. Und je mehr positive Stimmen zu hören sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass unentschlossene SpielerInnen ermutigt werden, selbst bei Spiel oder gar PlayStation 5 zuzugreifen.

Dabei fügt er hinzu, dass ihm aufgefallen sei, dass jüngere Generationen sich weniger Gedanken über Veröffentlichungstermine machen und sich mehr davon beeinflussen lassen, was in ihren Communitys beliebt. Seiner Meinung nach ist dieser Trend in Spielen wie Apex Legends und Fortnite erkennbar und er berücksichtigt eben das in seinem Ansatz.

Wie die ersten Verkaufszahlen ausfallen und ob der 18-monatige Verkaufsplan Früchte trägt, bleibt abzuwarten. Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. Im Vorfeld lädt Square Enix aber noch zur Pre-Launch-Party; außerdem erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Die dürfte auch nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

via Twisted Voxel, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.